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الشرطة الأمريكية تتعامل مع حادث إطلاق نار بأحد المتاجر في ولاية كولورادو

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محمد الفلاح - الثلاثاء 23 مارس 2021

أعلنت الشرطة الأمريكية، مساء الإثنين، أنها تتعامل مع حادث إطلاق بأحد المتاجر في ولاية كولورادو، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

 

والثلاثاء الماضي، قتل 8 أشخاص، بإطلاق نار في ثلاثة مراكز تدليك مختلفة في ولاية جورجيا الأمريكية وجرى توقيف شاب يبلغ 21 عاما يشتبه أنه على علاقة بهذه الجرائم.

 

ونقل موقع "أتلانتا جورنال-كونستتيوشن" عن شرطة مقاطعة شيروكي أن أربعة أشخاص قتلوا بإطلاق نار في مركز "يونغز آيجان مساج" للتدليك بالقرب من آكورث، إحدى ضواحي مدينة أتلانتا في ولاية جورجيا.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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