ميركل: نشهد الآن جائحة جديدة بسبب السلالات المتحورة من فيروس كورونا

محمد الفلاح - الثلاثاء 23 مارس 2021

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الثلاثاء، إن بلادها تشهد جائحة جديدة، بسبب السلالات المتحورة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).



وأعلنت ميركل فرض إغلاقا عاما صارما في سائر أنحاء البلاد خلال عطلة عيد الفصح من 1 وحتى 5 أبريل/نيسان، يشمل غالبية المتاجر وإلغاء الاحتفالات الكنسيّة، وذلك في إطار الجهود الرامية لمكافحة الموجة الثالثة من كورونا.

وقالت المستشارة الألمانية في مؤتمر صحفي عقدته في ختام مفاوضات ماراثوينة أجرتها على مدى 12 ساعة مع حكّام الولايات، إنّه خلال هذه الأيام الخمسة ستُحظر بالكامل التجمّعات، وتناول الطعام في الهواء الطلق.

وشددت على إغلاق سائر المتاجر، باستثناء تلك التي تبيع المواد الغذائية والتي سيُسمح لها بأن تفتح أبوابها يوم 3 أبريل/نيسان فقط.

وأضافت ميركل أنّ عدداً من القيود السارية منذ نهاية 2020، ولا سيّما تلك المفروضة على تجمّع الأفراد في أماكن خاصة، تقرّر تمديدها حتى 18 أبريل/نيسان.