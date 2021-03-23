سياسى تركى يكشف عن مخططات الرئيس التركي ضد المعارضين ببلاده

محمد الفلاح - الثلاثاء 23 مارس 2021

كشف المحلل السياسى التركى، سعيد صفاء، عن تفاصيل مخطط دموى سينفذه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بين صفوف المعارضة، عقابًا لحزب "الخير" المعارض، بسبب موقفه الداعم للحزب الكردى.



وحسبما نقلت صحيفة "زمان" التركية، قال المحلل السياسى، إن المخابرات التركية تستعد لتنفيذ عمليات اغتيال ضد أبرز القياديين فى حزب الخير القومى، وتحميل المسؤولية لحزب العمال الكردستانى الذى تصنفه أنقرة كمظمة إرهابية.

وأضاف الكاتب التركى، خلال فيديو نشره عبر قناته بموقع يوتيوب، أن أردوغان اتخذ هذا القرار بعدما فشلت خطته فى إقناع حزب الخير القومى، بقيادة ميرال أكشنار، بالتوحد وراء قرار إغلاق الحزب الكردى، بدعوى الإرهاب.

وأشار صفاء، إلى أن "مصادره المطلعة على خفايا حزب العدالة والتنمية أكدت له، استناداً إلى معلومات موثوقة، أن الرئيس أردوغان قرر تنفيذ خطة دموية للإيقاع بين حزب الخير وحزب الشعوب الديمقراطى المؤيد للأكراد، الذين يعتبران من أهم عناصر تحالف الأمة المعارض الذى يضم كذلك حزب الشعوب الجمهورى".

ويقود تحالف حزب "العدالة والتنمية" الحاكم برئاسة أردوغان، وحليفه حزب الحركة القومية، حملة للتخلص من حزب الشعوب الديمقراطى المعارض، لإقصائه عن الساحة السياسية، بزعم اتهامات "الإرهاب" التى يسوقها الرئيس التركى فى حملته للتخلص من الأكراد.