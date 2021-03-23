تركيا تشهد احتجاجات من قبل طلاب جامعة البسفور ضد قرارات أردوغان

محمد الفلاح - الثلاثاء 23 مارس 2021

أعلن قسم كبير من طلاب جامعة البسفور، المحتجين على تعيين مليح بولو رئيسا للجامعة، مقاطعتهم الدراسة لمدة 6 أيام احتجاجا على حبس 6 من زملائهم.



واستنكر طلاب البسفور في بيانهم محاكمة زملائهم المحبوسين والمطالبة بحبسهم حتى 11 عاما، بسبب تعبيرهم عن رأيهم، قائلين: “مع بدء الفصل الدراسي الربيعي نعلن بصفتنا طلاب جامعة البسفور أننا لن نحضر طالما أن زملائنا أيضا سيتغيبون وسنقاطع الدراسة لمدة 6 أيام من أجل زملائنا الستة المحبوسين”.

وكان طلاب البسفور نظموا تظاهرات ضد تعيين مليح بولو القيادي في حزب العدالة والتنمية الحاكم رئيسا للجامعة، بقرار رئاسي، وتم اعتقال عدد منهم، أفرج عنهم لاحقا، فيما أعتقلت دفعة أخرى تتكون من 6 طلاب.

وأكد طلاب الجامعة أنهم سيستهلون الفصل الدراسي الربيعي بالمقاطعة وتنظيم مهرجان احتجاجا على الإجراءات التي تفرضها السلطة الحاكمة المعتدية على حق زملائهم في التعليم وحق كل من يخالفها في الحياة والوصي الذي قامت بتعيينه.

هذا ودعا الطلاب جميع منتسبي الجامعة للمشاركة في مهرجان النضال الذي يبحثون فيه عن أجوبة لما يدور داخل الجامعة