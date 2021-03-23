شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا.. الأرجنتين 6401 إصابة جديدة و126 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الأرجنتين عن تسجيل 6401 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ويرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى مليونين و252 ألفا و172 إصابة، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن السلطات المحلية.

كما سجلت البلاد 126 وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 54 ألفا و671 وفاة.

وأعلنت البلاد عن تعافي مليونين و37 ألفا و686 شخصا من مرض كوفيد 19، الذي يسببه فيروس كورونا بشكل إجمالي.