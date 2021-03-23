اخبار العالم

كورونا.. الأرجنتين 6401 إصابة جديدة و126 وفاة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن .. الأرجنتين 6401 إصابة جديدة و126 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الأرجنتين عن تسجيل 6401 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ويرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى مليونين و252 ألفا و172 إصابة، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن السلطات المحلية.

كما سجلت البلاد 126 وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 54 ألفا و671 وفاة.

وأعلنت البلاد عن تعافي مليونين و37 ألفا و686 شخصا من مرض كوفيد 19، الذي يسببه فيروس كورونا بشكل إجمالي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا