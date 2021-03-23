انت الان تتابع خبر العقود الآجلة الأمريكية للغاز ترتفع بنحو2% والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - صعدت العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبيعي بنحو 2 في المائة إلى أعلى مستوى لها في أسبوع اليوم بفعل صادرات قياسية للغاز الطبيعي المسال وتوقعات بأن يرتفع الطلب الأسبوع القادم بعد أن دفع تراجع الأسعار في الأسابيع الماضية شركات توليد الكهرباء إلى حرق المزيد من الغاز بدلا من الفحم.
وبعد أربعة أسابيع متتالية من الهبوط، صعدت عقود الغاز لأقرب استحقاق 4.7 سنت، أو 1.9 بالمئة، لتسجل عند التسوية 2.582 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 12 مارس.
وعلى الرغم من مكاسب اليوم، فإن العقد ما زال منخفضا بنحو 22 بالمئة منذ أن سجل أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 3.3416 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية أثناء الموجة الشديدة البرودة التي ضربت ولاية تكساس في منتصف فبراير وفقا لرويترز.
وعلى الرغم من مكاسب اليوم، فإن العقد ما زال منخفضا بنحو 22 بالمئة منذ أن سجل أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 3.3416 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية أثناء الموجة الشديدة البرودة التي ضربت ولاية تكساس في منتصف فبراير وفقا لرويترز.