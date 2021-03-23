بدء عملية التصويت في انتخابات الكنيست الإسرائيلي الـ24

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأت عملية التصويت في الانتخابات التشريعية الإسرائيلية، صباح الثلاثاء، حيث يتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع للمرة الرابعة في غضون عامين، لانتخاب الكنيست الـ24.

وفتحت مراكز الاقتراع في أرجاء إسرائيل أبوابها، حيث من المقرر أن تستقبل نحو 6.5 مليون ناخب، هم عدد من يحق لهم التصويت، في 13685 صندوق اقتراع موزعة على مستوى البلاد.

وتم تخصيص 750 مركزا لتصويت المصابين بفيروس كورونا، حيث سيمكنهم الإدلاء بأصواتهم دون مغادرة سياراتهم.

وتتنافس 39 قائمة إسرائيلية على مقاعد الكنيست الـ24، لكن أغلب الاستطلاعات التي نشرت في الأسابيع الأخيرة، أشارت الى أن حزب "الليكود" الذي يتزعمه رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، سيحصد أكبر عدد من المقاعد يليه حزب "هناك مستقبل" الوسطي المعارض برئاسة يائير لابيد، الذي يسعى لاستبدال نتنياهو في رئاسة الحكومة.

وبنيامين نتنياهو، 71 عاماً، هو رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي حكم لأطول فترة، حيث تولى منصبه من عام 1996 إلى عام 1999، ومن ثم من عام 2009 حتى الآن.

ويتعين على الأحزاب التي تأمل الوصول إلى مقاعد الكنيست، أن تتجاوز نسبة الحسم البالغة 3.25% من إجمالي أصوات الناخبين، وهو ما لا يقل عن 150 ألف صوت.

ومع إغلاق صناديق الاقتراع، سيتم على الفور الإعلان عن نتائج عينات انتخابية على القنوات التلفزيونية، ومن المتوقع إعلان النتائج الرسمية بعد عدة أيام.