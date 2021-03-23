سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 23 مارس 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 23 مارس 2021، في البنوك، وشركات الصرافة.

وتشهد مؤشرات الاقتصاد المصري تحسنا رغم جائحة كورونا، وسط حالة من استقرار سوق الصرف في ظل توافر العملات الأجنبية.

وتراجعت العملة المصرية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، أمام اليورو الأوروبي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي، فيما ارتفعت أمام الجنيه الإسترليني.

سعر الدولار في مصر

وارتفع متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، إلى نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع، مقابل نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، أمس الإثنين.

ووفق مسح ”الخليج 365” على الأسعار في 29 بنكا، ارتفع متوسط سعر الدولار إلى 15.67 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار في مصر

وسجل الدولار أعلى سعر عند نحو 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع في بنك واحد فقط، هو مصر إيران للتنمية.

بينما هيمن سعر الدولار عند نحو 15.68 للشراء، و15.78 جنيه للبيع، في 23 بنكا، منهم العقاري المصري العربي، والكويت الوطني، وكريدي أجريكول، التجاري الدولي، والإمارات دبي الوطني، وHSBC، والمشرق، وقناة السويس، والبركة، والأهلي المتحد.

وارتفع سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر (أكبر بنكين حكوميين)، 3 قروش، إلى نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

فيما جاء أقل سعر للدولار في مصر عند نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، في 3 بنوك، هي عودة، والاستثمار العربي، ومصرف أبوظبي الإسلامي.

ارتفاع الاحتياطي

وواصل احتياطيات مصر من النقد الأجنبي رحلة صعودها للشهر التاسع، بعد أن تأثرت بتداعيات فيروس كورونا المستجد لمدة 3 أشهر.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 40.201 مليار دولار خلال شهر فبراير/شباط الماضي.

أسعار اليورو والإسترليني

وارتفع سعر اليورو لدى البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، إلى نحو 18.67 جنيه للشراء، و18.81 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.62 جنيه للشراء، و18.74 جنيه للبيع، أمس الإثنين.

فيما تراجع متوسط سعر الجنيه الإسترليني، إلى نحو 21.62 جنيه للشراء، و21.82 جنيه للبيع، مقابل 21.70 جنيه للشراء، و21.85 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وارتفع متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، إلى نحو 4.180 جنيه للشراء، و4.207 جنيه للبيع، مقابل نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

كما زاد متوسط سعر الدرهم الإماراتي، إلى نحو 4.268 جنيه للشراء، و4.296 جنيه للبيع، مقابل نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

وصعد متوسط سعر الدينار الكويتي لدى المركزي، إلى نحو 51.84 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.81 جنيه للشراء، ونحو 52.16 جنيه للبيع، أمس.

سعر الفائدة في البنوك المصرية

والخميس الماضي، ثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة، لتظل في البنوك المصرية كما هي للشهر الخامس.

وأبقت لجنة السياسة النقدية بالمركزي المصري، سعر إقراض ليلة عند 9.25 %، وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 8.25%، للمرة الثالثة على التوالي، وهي أدنى مستوياتهما منذ يوليو/ تموز 2014، بعد خفض الأسعار في سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني الماضيين.

وبهذا القرار تظل أسعار الفائدة في البنوك المصرية كما هي للشهر الخامس.

وكانت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني أكدت تفوق أداء الاقتصاد المصري على عدد كبير من الاقتصادات المصنفة من قبل الوكالة خلال العام الماضي.

وثبتت الوكالة، التصنيف طويل الأجل لقدرة مصر على سداد الديون بالعملة الأجنبية عند (B+)، مع "نظرة مستقبلية مستقرة".

وتوقعت أن تسجل مصر نمو للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3% بنهاية السنة المالية في يونيو/حزيران 2021.