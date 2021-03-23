شكرا لقرائتكم خبر عن 439.7 مليون جنيه صافى ربح هيئة التنمية الصناعية خلال عام 2019/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، أن التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية 2019/2020 من واقع حسابها الختامى ، كشف عن تحقيق صافى ربح العام بنحو 439.7 مليون جنيه بنسبة 100% من الربط المعدل وبنسبة 131% من الربط الأصلى البالغ نحو 334 مليون جنيه، وبنسبة 0.5% من قيمة ربح العام الذى حققته الهيئات العامة الاقتصادية فى السنة المالية 2019/2020 البالغ نحو 84 مليار و292.2 مليون جنيه.

ونوهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تبين من خلال البحث للحساب الختامى لموازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، انخفاض قيمة الاعتمادات التى وُجهت لمواجهة متطلبات تكاليف ومصروفات الهيئة فى السنة المالية 2019/2020 بنحو 0.07% مقارنة بالسنة المالية 2018/2019، فضلا عن انخفاض قيمتها مقارنة بنحو مليار و287.1 مليون جنيه، و499.1 مليون جنيه، على التوالى بالنسبة للسنتين الماليتين 2017/2018، 2016/2017.

كما اتضح أن الجانب الأكبر من صافى تكاليف ومصروفات الهيئة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية 2019/2020 تركز فى مجموعات الأجور والمصروفات والأعباء والخسائر بنحو 42%، 24.5%، 31% على التوالى مقارنة بتركزها فى ذات المجموعات فى السنة المالية 2018/2019 بنسبة 88%.