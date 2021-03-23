محافظ الوادي الجديد يكرم الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

شهد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مساء الإثنين، احتفالية تكريم الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة بمقر نادي هيئة الشبان العالمية بحي المروة بمدينة الخارجة.

تضمنت الاحتفالية تكريم السيدة وفاء عبد الحافظ عبد المطلب، الأم المثالية على مستوى المحافظة في المسابقة التي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية لعام ٢٠٢١، كما جرى تكريم الأمهات المثاليات علي مستوي المراكز واللاتي جرى اختيارهن من بين ٣٣ سيدة تقدمن للمسابقة، وهن السيدة عفاف بيومي محمد الأم المثالية على مستوى مركز الخارجة، والسيدة روحية عبد الله عبد الله مسعود الأم المثالية بمركز الداخلة، والسيدة حليمة مبروك ذكور الأم المثالية بمركز الفرافرة، والسيدة أحلام محمد زايد الأم المثالية بمركز باريس، والسيدة حفيظة منصور علي الأم المثالية بمركز بلاط.

وأعرب المحافظ خلال الاحتفالية عن بالغ تقديره وعرفانه لقصص كفاح وتضحيات الأمهات المكرمات ولكل سيدة على أرض المحافظة، مثمناََ دورهم البارز في تقدم وحماية المجتمع وتنشئة ورعاية أفراده.

وعلى هامش الاحتفالية، افتتح الزملوط أعمال تطوير نادي هيئة الشباب العالمية بحي المروة بمدينة الخارجة والذي يضم قاعة مناسبات وكافيتريا.​