حدث ليلاً| تفاصيل استخراج ساطور من جبهة سيدة وأصداء مبادرة السعودية للسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من ساعات اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

39 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الإثنين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 490 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 150424 حالة حتى اليوم.

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​​"نقل البرلمان" تعلن تشكيل لجنة برئاسة لمتابعة تحسين شبكة الطرق بدمياط

أعلنت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، تشكيل لجنة مصغرة، برئاسة النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، وأعضاء مجلس النواب عن محافظة دمياط، ومن يرغب من النواب، لبحث منظومة الطرق الداخلية بمحافظة دمياط.

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أحمد كريمة عن الشامتون في وفاة نوال السعداوي: كأنهم يملكون صُكوك الغفران

قال الداعية محمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن دين الإسلام يفتح باب الحوار مع كل الناس من مختلف الأديان في كافة بقاع الأرض.

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كامل الوزير: 210 مليارات جنيه لصالح مشروعات جديدة في النقل والسكك الحديدية

قال كامل الوزير، وزير النقل، إنه من المستهدف إقامة مشروعات في مرفق السكك الحديدية ومترو الأنفاق بـ130 مليار جنيه و80 مليار جنيه للنقل البحري بإجمالي 210 مليارات جنيه.

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"منخفض خماسيني".. الأرصاد تصدر إنذارًا جويًا: أتربة ورياح لحد العاصفة على البلاد

قالت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان عاجل لها، تحت عنوان "إنذار جوي"، إنه اعتبارًا من الساعة 11 مساء الاثنين، حتى الساعة 8 مساء غدًا الثلاثاء، ستشهد البلاد نشاط رياح مثير للرمال والأتربة يصل إلى حد العاصفة، قادمة من ليبيا.

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الضرائب تكشف عقوبة عدم تقديم الإقرارات الضريبية: "تصل لـ2 مليون جنيه"

قال الدكتور السيد صقر، رئيس الإدارة المركزية لمصلحة الضرائب، إن آخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية هو 31 مارس الجاري وإن هناك فترة مخالفة لمدة 60 يوما، تفرض مخالفة تتراوح قيمتها من 3 آلاف حتى 50 ألف جنيه خلال هذه المدة.

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"استمرت لـ7 ساعات".. عميد طب سوهاج يكشف كواليس إنقاذ "سيدة الساطور"

كشف الدكتور حسن النعماني، عميد كلية طب سوهاج، وعضو الفريق الطبي الذي أخرج الساطور من رأس سيدة، كواليس عملية إنقاذها وإزالة الساطور من وجهها .

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"حق بسنت مبيجيش بهاشتاج".. أديب عن براءة متهمي واقعة التحرش الجماعي بفتاة ميت غمر

علق الإعلامي عمرو أديب، على ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي عقب الحكم ببراءة المتهمين السبعة في واقعة التحرش ببسنت المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة ميت غمر"، قائلًا: "الأمر لا علاقة له بالتحرش".

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ترحيب عربي ودولي بالمبادرة السعودية لوقف إطلاق النار في اليمن

أعربت دول عربية والولايات المتحدة والأمم المتحدة عن ترحيبها، بالمبادرة السعودية لإنهاء الحرب في اليمن، ووقف إطلاق النار.

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احتجاجات في لبنان بسبب الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار

أقدم عدد من المحتجين اللبنانيين على قطع الطرقات في العاصمة بيروت وفي شمال لبنان بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار وتردي الأوضاع المعيشية.

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