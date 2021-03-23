اخبار العالم

مصر تكشف عدد الإصابات اليومية بكورونا

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي - سيف اليزيد - سجلت وزارة الصحة المصرية يوم الاثنين 643 حالة إصابة جديدة بفيروس و39 وفاة.
وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الاثنين هو 196061 من ضمنهم 150424 حالة تم شفاؤها و11637 حالة وفاة".
وقالت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد إن مصر بصدد إبرام اتفاقية مع شركة سينوفاك بيوتيك الصينية خلال شهر مارس الجاري لتصنيع لقاحها الواقي من فيروس كورونا في مصر.
وقالت الوزيرة إن مصر تأمل أن تصبح مركزاً لتصنيع اللقاح للاستخدام المحلي وللتصدير إلى الدول الأفريقية أيضاً.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا