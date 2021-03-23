نيويورك تخفض سن تلقي لقاح كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن حاكم ولاية نيويورك الأميركية أندرو كومو، أن نيويورك ستوسع نطاق أهلية التطعيم باللقاح لفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) لأي شخص يزيد عمره عن 50 عاماً ابتداءً من هذا الأسبوع، حسبما أفادت صحيفة نيويورك ديلي نيوز.

وقال الحاكم إن الولاية ستخفض شرط السن من 60 إلى 50 عاما اليوم الثلاثاء مع زيادة إنتاج وتوزيع اللقاحات.

وأضاف كومو خلال ظهوره في كنيسة "جريس بابتيست" المعمدانية في ماونتن فيرنون : "صباح الغد لمن يبلغ الـ 50 وما فوق، حدد موعدك و احصل على تطعيمك". "نحن الآن في موسم جديد. نحن في موسم الربيع، والربيع يقول إنه وقت التجديد، وإعادة الميلاد".