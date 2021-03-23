قتلى بحريق هائل دمر آلاف المساكن في مخيم للروهينجا

ابوظبي - سيف اليزيد - أفاد مسؤولون بأنّ حريقاً هائلاً اندلع في مخيّمات للاجئين الروهينجا في جنوب شرق بنغلادش أجبر نحو 20 ألفاً منهم على الفرار، في حين تخشى السلطات أن يكون خمسة لاجئين بينهم نساء واطفال قد لقوا مصرعهم في هذا الحريق، الثالث الذي يشبّ في هذه المخيّمات خلال أربعة أيام.

ويعيش نحو مليون من أقلية الروهينجا في ظروف بائسة داخل مخيّمات في منطقة كوكس بازار،

وقال مسؤولون إنّ الحريق بدأ على ما يبدو في واحد من المخيّمات ال34 التي أقيمت على مساحة 3,237 هكتار من الأرض، قبل أن تمتدّ إلى ثلاثة مخيّمات أخرى، ليفرّ اللاجئون حاملين ما استطاعوا من مقتنياتهم.

وأظهرت لقطات فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أعمدة الدخان ترتفع من المخيّمات، بينما يحاول عمال ورجال السيطرة على النيران وإخراج اللاجئين إلى أماكن آمنة.

وقال مسؤول منطقة كوكس بارزار مامونور رشيد "إنه حريق هائل، ما لا يقلّ عن 20 ألف شخص فرّوا من منازلهم مع انتشار النيران".

وأضاف "قمنا بإخماد النيران في موقع واحد، لكنّ الحريق انتشر في أمكنة أخرى".

وأفاد المفتش في الشرطة غازي صلاح الدين أنّ النيران أخمدت بحلول منتصف الليل، وأنّه سمع أنباء عن وفاة خمسة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال وامرأتين بسبب الحريق.

وذكر مسؤولون لوكالة فرانس برس أنّ تحقيقاً أولياً توصّل إلى أنّ 900 كوخ تأوي نحو 7,400 لاجىء قد أخليت والحريق لا يزال مستمراً.







