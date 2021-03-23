متهمة بالتحريض على الإضراب.. أستاذة: المحكمة برأتني وأصبت بكسر في احتجاجات الرباط

جدة - عبدالحي حسين - أيدت المحكمة في مدينة الدريوش، اليوم الإثنين، خلال المرحلة الاستئنافية، الحكم الابتدائي القاضي ببراءة الأستاذة المتعاقدة، سهام المقريني.

وكانت المحكمة الابتدائية في مدينة الدريوش قد قضت، بالبراءة في قضية سهام المقريني، الأستاذة المتعاقدة، التي تنتمي إلى التنسيقية الوطنية لـ”الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.

وكانت الأستاذة المقريني متابعة من طرف النيابة العامة بتهم “التحريض على الإضراب والاحتجاج”، من خلال نشرها لبلاغات وبيانات، صادرة عن التنسيقية المذكورة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.

وتعليقا على هذا الموضوع، قالت سهام المقريني، خلال حديثها مع “اليوم24″، إن المحكمة أنصفتها للمرة الثانية؛ وذلك بعد تمتيعها بالحكم بالبراءة.

إلى ذلك، تعرضت الأستاذة المذكورة إلى كسر على مستوى يديها، مبرزة، أنها أصيبت أثناء مشاركتها في الاحتجاجات الأخيرة، للأساتذة المتعاقدين، في العاصمة الرباط.