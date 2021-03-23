بوموكاي مستعد لفك ارتباطه مع إدارة الكوكب بالتراضي وفق شروط معينة

جدة - عبدالحي حسين - أكد مصدر مقرب من فريق الكوكب المراكشي لكرة القدم، لـ”اليوم24″، أن المعد البدني السابق عبد اللطيف بوموكاي، مستعد لفك ارتباطه مع إدارة النادي بالتراضي، شريطة التوصل بمستحقاته المالية العالقة منذ الموسم الكروي الماضي.

وأضاف، أن بوموكاي لم يتلقى أي اتصال من المكتب المديري للنادي لعقد اجتماع لفسخ العقد بين الطرفين، على غرار ما تم مع مساعد المدرب الكوميري، باستثناء لقاء جمعه برئيس النادي رضوان حنيش صباح اليوم الإثنين، بعد حضوره للملعب للاستفسار حول وضعيته، حيث طُلِبَ منه الالتحاق بمركز التكوين القنسولي.

وختم، أن المعني بالأمر اعتذر للرئيس بخصوص الالتحاق بمركز التكوين، لعدم وضوح الرؤية بخصوص العمل هناك، مبديا استعداده للجلوس إلى طاولة المفاوضات لفسخ العقد بالتراضي.