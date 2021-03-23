بعد الإضراب.. الأساتذة المتعاقدون يحتجون في الدار البيضاء

جدة - عبدالحي حسين - يستعد الأساتذة المتعاقدون، في مدينة الدار البيضاء، صباح غد الثلاثاء، إلى الاحتجاج، أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، في المدينة نفسها.

ودعت “التنسيقية الجهوية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في جهة الدار البيضاء-سطات”، الأساتذة وأطر الدعم التربوي والاجتماعي والاقتصادي فوج 2021، بمختلف مراكز التربية والتكوين بالجهة، إلى مقاطعة الدروس التكوينية، يوم غد الثلاثاء، والحضور والمشاركة في الأشكال الاحتجاجية.

وكان الأساتذة المتعاقدون، أعلنوا أمس عن إضرابات وطنية عن العمل، ابتدأت من اليوم، وهو أول أيام استئناف الدراسة، بجميع الأسلاك التعليمية، بعد انتهاء العطلة البينية الثالثة، كرد فعل، على تعنيفهم من طرف السلطات، عقب المسيرة الوطنية التي خاضوها، قبل يومين، في العاصمة الرباط.

وأضافت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، أن الأساتذة المتعاقدين سيضربون عن العمل، مدة ثلاثة أيام متتالية، أيام، 22، و23، و24 مارس الجاري، مشددة على أنها ستعلن عن خطوات تصعيدية أخرى، خلال الأيام المقبلة.

وكانت أعداد غفيرة من الأساتذة قد حجت إلى الرباط الثلاثاء الماضي، استجابة للنداء الذي أطلقته “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، للاحتجاج خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، من الأسبوع الماضي، لكن سلطات العاصمة قررت منع التظاهرة بالقوة؛ ما نتج عنه احتكاكات عنيفة وإصابات عدة في صفوف الأساتذة.