شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا.. تمديد الإغلاق الصحي و«ميركل» تحذر من نُسخ كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اتفقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورؤساء وزراء الولايات في البلاد، على تمديد الإغلاق المرتبط بفيروس كورونا حتى 18 أبريل المقبل.

وأكد المسؤولون أن الهدف هو احتواء موجة جديدة من الإصابات، فيما حذرت ميركل من نسخ كورنا، قائلة "نحن في خضم جائحة جديدة بسبب النُسخ المتحورة من كورونا".

وكانت مصادر أوضحت أن هناك اقتراحات بإغلاق جميع المحلات التجارية، بما في ذلك محلات السوبر ماركت بالكامل، وذلك لمدة خمسة أيام اعتبارا من أول أبريل، بحسب دراسات لرؤساء وزراء الولايات الألمانية.