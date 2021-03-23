شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة غير مسبوقة.. اقتراحات بالإغلاق العام للمتاجر في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت مصادر، إن ألمانيا تدرس إغلاقا كاملا للمتاجر عدة أيام في شهر أبريل المقبل.

وتأتي الاقتراحات بحسب دراسات لرؤساء وزراء الولايات الألمانية، بإغلاق جميع المحلات التجارية، بما في ذلك محلات السوبر ماركت بالكامل، وذلك لمدة خمسة أيام اعتبارا من أول أبريل.

وجاء ذلك بحسب مصادر في اجتماع بشأن تمديد إجراءات الإغلاق الحالية في ظل الجائحة بين المستشارة أنجيلا ميركل ورؤساء وزراء الولايات، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وسيغطي الاقتراح، الذي سيكون خطوة غير مسبوقة في مكافحة الجائحة، الفترة من أول أبريل حتى الخامس من الشهر نفسه، فيما سيكون 1 و 3 أبريل فقط، أيام عمل منتظمة بسبب عطلة عيد الفصح.

وحتى الآن في ظل الإغلاق، يتم فتح متاجر لتلبية الاحتياجات الأساسية خلال ساعات العمل العادية، ويسري الإغلاق الحالي حتى 28 مارس.

ويبحث المشرعون منذ يوم الاثنين ما إذا كانت هناك حاجة للعودة إلى إغلاق أكثر صرامة بعد أن تجاوزت البلاد عتبة رئيسية في أعداد الإصابة بفيروس كورونا، كما ركزت المحادثات على لوائح محددة لفترة عيد الفصح.