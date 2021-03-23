عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حصيلة جديدة.. 10 قتلى في حادث إطلاق نار بولاية كولورادو الأمريكية

الثلاثاء 23 مارس 2021

الخليج 365

أعلنت الشرطة الأمريكية، الثلاثاء، مقتل 10 أشخاص كحصيلة جديدة في حادث إطلاق نار بأحد المتاجر بولاية كولورادو.



وكانت الشرطة أعلنت في وقت سابق، أنها تتعامل مع حادث إطلاق نار بأحد متاجر الولاية الأمريكية، دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل.

وأشارت وسائل إعلام أمريكية، إلى أنه تم إلقاء القبض على منفذ الحادث، دون الكشف عن هويته أو دوافعه، ما إذا كان الحادث له أسباب سياسية أم جنائية.

من جانبه، قال كيري ياماغوتشي قائد شرطة مدينة بولدر الواقعة أسفل جبال الروكي، إنّ من بين القتلى عنصر في شرطة المدينة.

أطلقت شرطة مدينة بولدر بولاية كولورادو الأمريكية، عملية أمنية واسعة إثر إطلاق نار وقع في سوبرماركت وأوقع، بحسب شهود عيان، عدداً من الضحايا.

وقال رئيس البلدية سام ويفر في تغريدة على تويتر "لا يمكن للكلمات أن تصف المأساة التي وقعت بعد ظهر اليوم"، مضيفاً أنّ "مجتمعنا سيبكي قريباً خسائرنا، وسنبدأ بالتعافي".

من جهتها أفادت شبكة "إيه بي سي" نقلاً عن مصدر أمني لم تسمّه، بأنّ الشرطة هرعت إلى المكان بعد تلقّيها بلاغاً يفيد بوجود مسلّح في موقف للسيارات تابع لسوبرماركت "كينغ سوبرز"، وأكّد المصدر أنّ عناصر الشرطة تعرّضوا بدورهم لإطلاق النار.