شكرا لقرائتكم خبر عن 7 آثار سلبية بسبب مشكلة الزيادة السكانية فى مصر ..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمثل الزيادة السكانية مشكلة كبيرة للأسر المصرية بصفة خاصة، وأجهزة الدولة بصفة عامة ، إذ تؤكد الدراسات أن أى خطط تنمية لن تصمد أمام الزيادة المطردة فى عدد السكان، وتلقى هذه المشكلة بظلالها على زيادة معدلات الفقر والبطالة والأمية، وغيرها من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التى يمكن رصدها على النحو التالى :

1- انخفاض المستوى المعيشى للأسرة

2- زيادة الاستهلاك لدى الأفراد

3- زيادة نفقات الدولة على الخدمات الأساسية، كالتعليم والصحة والمواصلات والإسكان والحماية الاجتماعية والأمن.

4- انتشار البطالة وتراجع فرص العمل

5- الانخفاض في نسبة الأجور في القطاع العام والخاص

6- الزحف العمرانى على الأراضي الزراعية

7- صعوبة رعاية الأبناء وارتفاع معدلات الخلافات الأسرية .