واشنطن تدعو للعودة للتفاوض برعاية أممية

ابوظبي - سيف اليزيد - واشنطن (رويترز)

أكدت وزارة الخارجية الأميركية، أمس، أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ندد، في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، بالهجمات التي نفذتها ميليشيا «الحوثي» الانقلابية، المدعومة إيرانياً على الأراضي السعودية، وبحثا التعاون لإنهاء الحرب في اليمن.

وقالت الوزارة في بيان: «جدد الوزير بلينكن التأكيد على التزامنا بدعم الدفاع عن السعودية، وندد بقوة بالهجمات التي نفذتها جماعات متحالفة مع إيران في المنطقة على الأراضي السعودية في الآونة الأخيرة».

وفي هذه الأثناء، أعلنت الولايات المتحدة ترحيبها بالتزام السعودية والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بمبادرة الرياض الجديدة لوقف إطلاق النار.

وقالت جالينا بورتر، نائبة المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في إفادة صحفية: إن على جميع أطراف الصراع في اليمن «الالتزام الجاد» بوقف إطلاق النار فوراً والدخول في مفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة.