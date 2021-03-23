القائم بالأعمال البريطاني: الجيش اللبناني مسؤول عن أمن البلاد وشعبها

ابوظبي - سيف اليزيد - بيروت (وكالات)

أكد القائم بالأعمال البريطاني مارتن لنغدن أن «ما تريده المملكة المتحدة هو أن ترى لبنان بلداً مستقلاً وآمناً ومزدهراً».

وقال لنغدن، في حديث لمجلة «الجيش» اللبنانية: «إن لبنان يقع في منطقة خطرة، لكن استقراره يصب في مصلحة المنطقة والمجتمع الدولي، ونعتقد أن للجيش اللبناني دوراً رئيساً في تحقيق ذلك لمصلحة جميع اللبنانيين».

وأضاف: إن الأمم المتحدة كانت واضحة في أن الجيش والمؤسسات الأمنية الأخرى التابعة للدولة اللبنانية، يجب أن تكون القوى الشرعية الوحيدة في لبنان المسؤولة أمام الحكومة، ومن خلالها، أمام الشعب اللبناني.

وأشار إلى أنه لدى الجيش اللبناني مهمة أساسية هي الحفاظ على أمن لبنان وشعبه، وهو يؤدي إلى جانب الأجهزة الأمنية الأخرى، دوراً حيوياً في الحفاظ على أمن حدود لبنان، والدفاع عنه في وجه الجماعات والأفراد الذين تؤدي أنشطتهم إلى إلحاق الضرر بالبلد.

ولفت إلى أن ثمة صراعات محتدمة في الشرق الأوسط، لكن وجهة نظر المملكة المتحدة هي أن أفضل ما يخدم مصالح لبنان هو الانفصال عن الصراعات هذه.

وأكد أن الأزمات السياسية والاجتماعية والصحية والاقتصادية تضع ضغوطاً غير عادية على الساحة الاجتماعية، ولا يمكن للجيش اللبناني أن يكون محصناً تماماً ضد ذلك.