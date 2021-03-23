إجلاء الآلاف بسبب الفيضانات في أستراليا

ابوظبي - سيف اليزيد - سيدني (وكالات)

أجلت السلطات في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية آلاف الأشخاص من غرب سيدني والساحل الأوسط-الشمالي لولاية نيو ساوث ويلز، مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة في الولاية الواقعة بشرق أستراليا أمس. وصدر 40 تحذيراً من الفيضانات، و20 أمر إخلاء صباح أمس، من الساحل الأوسط-الشمالي إلى منطقة إيلاوارا، على بعد نحو 600 كيلومتر جنوباً، بما في ذلك غرب سيدني، ومن المتوقع الإعلان عن المزيد.

وقال وزير إدارة الطوارئ الاتحادي ديفيد ليتلبراود: إنه تم إجلاء أكثر من 2800 شخص من المناطق التي غمرتها الفيضانات، وقد يتأثر نحو 54 ألفاً من السكان، في الوقت الذي تواجه فيه الولاية الشرقية يومين آخرين على الأقل من الأمطار الغزيرة. وتابع ليتلبراود في تصريحات تلفزيونية: «نحن نتحدث عن التعافي، ولكن لدينا ما بين 24 إلى 48 ساعة أخرى لاجتياز هذا الأمر». وتواجه المجتمعات في الساحل الأوسط-الشمالي، وهي المنطقة الأكثر خطورة حالياً، أسوأ ظروف للفيضانات منذ عام 1929.