مقتل ستة أشخاص بينهم ضابط  بحادث إطلاق نار في متجر بولاية كولورادو الأمريكية

قتل مسلح ما لا يقل عن ستة أشخاص، بينهم ضابط شرطة، الاثنين، في متجر بمدينة بولدر بولاية كولورادو الأميركية، بحسب ما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مسؤولين في قوات إنفاذ القانون ومطلعين على التحقيق.



وأكدت شرطة مدينة كولورادو في مؤتمر صحفي، مقتل ضابط في حادث إطلاق النار، لكنها رفضت الإفصاح عن عدد القتلى والمصابين، "لا نزال في مراحل أولية من التحقيقات".



وأظهر بث تلفزيوني مباشر، رجلا نصف عار، يقتاد بعيدا عن مكان الحادث، مكبل اليدين، كانت إحدى يديه ملطخة بالدماء، ومحاط باثنين من عناصر الشرطة.



وقالت شبكة سي أن أن، إنه تم اقتياد الرجل والذي يعتقد أنه مشتبه به في إطلاق النار، إلى سيارة الإسعاف.



وأكدت ​​​​​​​شرطة كولورادو في المؤتمر الصحفي القبض على مشتبه به، وقالت إنه محتجز حاليا، رافضة الإفصاح عن اسمه.



وأضافت الشرطة أن التحقيقات لا تزال في بدايتها وتنظر فيما إذا كان هناك أكثر من مشتبه به.



وقالت الشرطة "كل ما يمكننا تأكيده أن الإصابة البالغة الوحيدة إلى الآن هي تلك التي طالت المشتبه به الذي تم اعتقاله".



الشرطة في كولورادو تلقي القبض على مشتبه به في إطلاق نار في سوق تجاري

الشرطة في كولورادو تقتاد رجلا بعيدا عن موقع إطلاق النار في سوق تجاري في كولورادو

وقال أحد المسؤولين من قوات إنفاذ القانون لم يتم تحديد الدافع وراء إطلاق النار.



ولم تعلق الشرطة رسميا حتى الآن على أنباء اعتقال مشتبه به، لكنها كانت قد حذرت بتجنب المنطقة القريبة من متجر كبير يدعى "كينغ سوبرز" في شارع "تيبل ميسا".



وقال مصدر من قوات إنفاذ القانون في تصريحات لشبكة "إي بي سي نيوز" الأميركية، إن "الضباط استجابوا لبلاغ حول شخص أطلق النار في ساحة انتظار السيارات، وعندما وصلوا فتح أحد المشتبه بهم النار عليهم".



وأضاف أن "المشتبه به استخدم بندقية طويلة، مشيرا إلى أن هناك تقارير عن إصابات، لكن لا مزيد من التفاصيل حاليا".



وأظهرت لقطات فيديو مباشرة وجود عدد كبير من الشرطة تحاصر السوق التجاري وفوق المتجر، ومع وجود مدرعات، وتدخل القوات الخاصة "سوات".