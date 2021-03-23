الإمارات تسجل 1871 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المناطق - وكالات

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 1871 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و7 وفيات.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 442.226 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1445 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 424.840.