شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة.. الشرطة تعتقل منفذ إطلاق النار في ولاية كولورادو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتقلت الشرطة الأمريكية، منفذ إطلاق النار بأحد المتاجر في ولاية كولورادو الأمريكية.

ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر أمنية أمريكية، أكدت مقتل 6 أشخاص، بينهم رجل شرطة، جراء إطلاق نار داخل مركز تجاري في مدينة بولدر بولاية كولورادو.

وكانت شرطة "بولدر" أوضحت أن عناصرها تعاملوا مع إطلاق نار في محل في منطقة تايبل ميسا، فيما دعت إلى الابتعاد عن مكان الحادث، بعد احتشاد وحدات ضخمة، من عناصر أجهزة الأمن وخدمة الإسعاف.