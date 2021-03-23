شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الأمريكية تحذر من حالة إطلاق نار نشطة في أحد المحال التجارية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

حذرت الشرطة في مقاطعة بولدر بولاية كولورادو الأمريكية، الإثنين، السكان من حالة إطلاق نار نشطة في أحد محلات السوبر ماركت.

وقالت الشرطة الأمريكية في بيان على تويتر، “يوجد مطلق نار نشط في محلات (كينغ سوبرز)، نحذر السكان من الاقتراب من هذه المنطقة.

وقال رئيس الشرطة بمقاطعة جيفرسون، جنوب بولدر، إن فرق التدخل السريع في طريقها إلى مكان الحادث.

وأظهرت صور وجوداً كبيراً للشرطة وخدمات الطوارئ الطبية خارج متجر (كينغ سوبرز). ولم يتضح على الفور ما اذا كانت هناك إصابات أم لا، وفقا لشبكة “إن بي سي نيوز”.

يأتي هذا الحادث بعد عملية إطلاق نار دامية بمدينة أتلانتا بولاية جوجرجيا قبل أسبوع أودى بحياة ثمانية منهم ست نساء من أصل آسيوي في نواد صحية.