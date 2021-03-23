شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان: مبادرة المملكة خارطة طريق شاملة لإنهاء الأزمة اليمنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحبت باكستان بمبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل إلى حل سياسي شامل.

وعدّت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان صحفي المبادرة بأنها خارطة طريق شاملة لإنهاء الأزمة اليمنية, مؤكدة دعمها وتضامنها الكامل مع المملكة في جهودها.

وحث البيان الأطراف اليمنية على الانخراط في حوار هادف لإنهاء الأعمال العدائية من أجل إنقاذ حياة الآلاف من الأبرياء وضمان السلام والاستقرار الإقليميين.