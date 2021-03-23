شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبناني المؤتمن على الدستور يعطل تشكيل حكومة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ما يعيشه اللبنانيون في الحياة السياسية على كافة المستويات، أولها أن الرئيس المؤتمن على الدستور يخرق الدستور والرئيس الذي من واجبه الحفاظ على سيادة البلد يساعد على انتهاك هذه السيادة والرئيس الذي يجب أن يحافظ على كرامة المواطن اللبناني ينتهك الكرامة الإنسانية للبنانيين بإفقارهم وتركهم نهب المرض والفقر والحرمان، ولبنان الذي كان نبراسا في الشرق بات اليوم يغرق بالعتمة، وشوارعه تمتلئ بالقمامة كل ذلك بفعل حزب الله، والرئيس ميشيل عون الذي سلم كل شيء لهذا الحزب الذي يخدم أجندة إيران.

وأمس فشل لبنان مرة أخرى في إمكانية إحداث خرق وتشكيل حكومة مهمة مع تمسك الرئيس عون بالثلث المعطل خدمة لمصالحه وأجندة حزب الله.

عون متمسك

وبعد اجتماع بين الرئيس عون والرئيس المكلف سعد الحريري كان ربما الفرصة الأخيرة لتشكيل حكومة جديدة تنقذ لبنان، لكن الرئيس خيب ظن بعض اللبنانيين، الذين راهنوا على إمكانية أن يتراجع عن خدمة أجندة حزب الله ومصالحه الحزبية والفئوية لمصلحة الوطن والمواطن وبقي مصرا على شروطه في أن تضم الحكومة ثلثا معطلا لمصلحته، وهذا ما رفضه الحريري أثناء الاجتماع في قصر بعبدا أمس.

الحرير يفضح

وخرج سعد الحريري من قصر بعبدا غاضبا، ويبدو أنه قرر فضح الرئيس المعطل، وقال: «في اجتماعي الأخير مع الرئيس عون اتفقنا على اللقاء اليوم إلا أنه للأسف أرسل لي أمس تشكيلة تتضمن ثلثا معطلا لفريقه وطلب مني أن أعبئها». أضاف: «بتضمن الورقة ثلث معطل لفريقه السياسي، بـ 18 وزير أو 20 أو 22. وطلب مني فخامته اقترح أسماء للحقائب حسب التوزيعة الطائفية والحزبية يللي هوي محضرها».

وأكد الحريري أنه رفض مطلب الرئيس وأعلن أنه وبكل شفافية، سيعلن على الملأ ما أبلغ الرئيس به، وأضاف قلت له إن الرئيس المكلف لا يملئ الأوراق من أحد، مؤكدا أنه ليس من مهام رئيس الجمهورية أن يشكل حكومة، وقال الحريري الدستور اللبناني يقول بوضوح إن الرئيس المكلف يشكل الحكومة ويضع الأسماء، ومن ثم يناقش ذلك مع الرئيس.

أوجاع اللبنانيين

وقال: «على هذا الأساس، أبلغت فخامته بكل احترام، إنني أعتبر رسالته كأنها ما كانت، ورددتها له وأبلغته أيضا أنني سأحتفظ بنسخة منها للتاريخ!».

وأضاف الحريري في تصريحاته أمس: قلت لفخامة الرئيس إن تشكيلتي بين يديه منذ 100 يوم وجاهز الآن، كما في الماضي لنقاش أي اقتراحات وتعديلات بالأسماء والحقائب، وحتى إصراره على وزارة الداخلية كان يمكن أن نجد حلا له. لكن مع الأسف جوابه الواضح: الثلث المعطل.

وختم الحريري بالقول: «هدفي واحد، وضع حد للانهيار ومعاناة اللبنانيين. وطلبت من فخامة الرئيس، يسمع أوجاع اللبنانيين، ويعطي البلد فرصته الوحيدة والأخيرة بحكومة اختصاصيين تقوم بالإصلاحات وتوقف الانهيار، بلا تعطيل ولا اعتبارات حزبية ضيقة. بالانتظار، ولأن فخامة الرئيس قال بخطابه الأخير إني ما قدمتلو إلا خطوط عريضة، رح وزع عليكم التشكيلة الكاملة بالأسماء والحقائب كما قدمتها له هنا في بعبدا بـ 9 ديسمبر 2020، يعني من اكتر من 100 يوم، وبترك الحكم عليها للرأي العام».