شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء فلسطين: أحزاب إسرائيل تتنافس على ابتلاع الأراضي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية أمس أن «الأحزاب تتنافس على ابتلاع المزيد من الأراضي الفلسطينية لصالح التوسع الاستيطاني، وعليه ندين هذه الحملات المسعورة ضد أرضنا ومقدساتنا وشعبنا، ونطالب العالم بأن يتحرك لوقف كل هذه الانتهاكات». واعتبر أشتية أن الانتخابات البرلمانية المقررة اليوم في إسرائيل تعد شأنا داخليا «إلا أن كل حملاتهم الانتخابية كانت على حساب أرضنا وشعبنا».

وقال أشتية إن إسرائيل فرضت خصومات جديدة من أموال الضرائب الفلسطينية.

وأضاف أشتية، في مستهل اجتماع حكومته الأسبوعي في مدينة رام الله، إن خصومات إسرائيل زادت إلى 52 مليون شيقل إسرائيلي شهريا من أصل 41 مليون شيقل كانت مفروضة (الدولار الأمريكي يساوي3.30 شيقل).

وأوضح أن الخصومات الإسرائيلية تتعلق بما تصرفه السلطة الفلسطينية من رواتب للأسرى والقتلى الفلسطينيين.

ودعا أشتية إلى عودة المساعدات المالية العربية والدولية الأخرى بما فيها الأمريكية إلى السلطة الفلسطينية، وذلك لمواجهة العجز في الموازنة «الذي قد يصل إلى أكثر من مليار دولار على مدار عام 2021».

وتجمع إسرائيل أموال الضرائب بالإنابة عن السلطة الفلسطينية بموجب الاتفاقيات الاقتصادية بين الجانبين، وتشكل نحو ثلثي الموازنة الفلسطينية سنويا.

من جانبه، قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أمس الإثنين: إن «تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة يكون فقط من خلال السلام مع الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية أولا، وحل القضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية».

جاء ذلك تعقيبا على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي جاء فيها: «إن الدولة الفلسطينية ستتحقق من خلال السلام مع العرب وليس الفلسطينيين».