شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تتهم مواطنَين أمريكيين بتهريب «غصن» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - اتهمت النيابة في طوكيو رسمياً مواطنين أمريكيين اثنين بمساعدة رئيس شركة «نيسان» السابق كارلوس غصن على الفرار عام 2019 من اليابان إلى لبنان هربا من ملاحقته بقضايا مالية. وأكدت النيابة في بيان أمس (الإثنين)، أن مايكل تايلور ونجله بيتر اللذين سلمتهما الولايات المتحدة في وقت سابق هذا الشهر ضالعان في عملية تهريب غصن على متن طائرة خاصة عبر وضعه داخل صندوق معدات عندما كان خارج السجن بكفالة بانتظار محاكمته بتهم تتعلق بسوء السلوك المالي في اليابان.

ويشتبه بأن تايلور الأب والابن، إلى جانب شخص لا يزال هاربا، رتبوا عملية الفرار التي أثارت صدمة وحفيظة السلطات اليابانية. ويعيش غصن حاليا في لبنان، التي لا تربطها اتفاقية لتسليم المطلوبين مع اليابان. وسلمت واشنطن تايلور الأب والابن إلى السلطات اليابانية مطلع مارس الحالي وتم توقيفهما في الولايات المتحدة العام الماضي بعدما أصدرت اليابان مذكرة توقيف بحقهما، وحاولا إقناع القضاء الأمريكي برفض طلب تسليمهما، مشيرين إلى أنهما سيواجهان ظروفا أشبه بالتعذيب في اليابان، لكن المحكمة الأمريكية العليا رفضت التماسهما في فبراير. وتعرضهما التهمة التي يواجهانها لعقوبة قصوى تتمثل بالسجن 3 سنوات.