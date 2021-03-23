شكرا لقرائتكم خبر عن العلاقات تتدهور.. بايدن يرفض لقاء بوتين.. وموسكو تأسف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشفت وزارة الخارجية الروسية، عن رفض الجانب الأمريكي اقتراح الرئيس فلاديمير بوتين بإجراء محادثة مع نظيره الأمريكي جو بايدن في شكل مؤتمر عبر الفيديو لمناقشة المشاكل الثنائية.

وقالت الخارجية في بيان على موقعها الإلكتروني أمس (الإثنين): نعلن مع الأسف أن الجانب الأمريكي لم يؤيد اقتراح الرئيس بوتين إجراء محادثة مع الرئيس الأمريكي في 19 أو 22 مارس في شكل مؤتمر مفتوح بالفيديو لمناقشة المشاكل الثنائية المتراكمة، وعدد من الموضوعات ومنها الاستقرار الإستراتيجي. ولفت البيان إلى ضياع فرصة أخرى لإيجاد مخرج من المأزق في العلاقات الروسية الأمريكية، الذي نجم عن خطأ واشنطن، والمسؤولية عن ذلك تقع بالكامل على عاتق الولايات المتحدة.

وكان الرئيس جو بايدن أكد في مقابلة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «سيدفع قريبا ثمن تدخله في الانتخابات الرئاسية الأخيرة». وعاد سفير روسيا لدى الولايات المتحدة إلى موسكو الأحد، للتشاور بشأن كيفية التعامل مع العلاقات الأمريكية الروسية المتدهورة، بعد أن قال بايدن إنه يعتقد أن بوتين «قاتل».