شكرا لقرائتكم خبر عن ترحيـب عربـي ودولـي واسـع بمسـاعي الحـل السياسـي في اليمـن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رحبت العديد من الدول العربية والدولية بالمبادرة السعودية الجديدة؛ لإنهاء الأزمة اليمنية، والتي تهدف للتوصل إلى حل سياسي شامل؛ من خلال وقف إطلاق النار تحت إشراف الأمم المتحدة. وشددت الدول على أن المبادرة تعكس حرص المملكة العربية السعودية على إنهاء الأزمة اليمنية، ورفع المعاناة عن كاهل الشعب اليمني، معربين عن أملهم أن تغلب ميليشيات الحوثي مصلحة الشعب اليمني، وتوافق على المبادرة التي لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد موافقتهم.

وأعلنت المتحدث باسم الامم المتحدة فرحان حق : إن المنظمة الدولية ترحب بمبادرة السلام السعودية الجديدة لإنهاء حرب اليمن، والتي تتسق مع جهود الأمم المتحدة.

ورحبت واشنطن بالمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن، داعية جميع الأطراف في إلى الالتزام الجاد بوقف إطلاق النار والانخراط في محادثات لحل الأزمة برعاية الأمم المتحدة، ورحبت المانيا ايضا بالمبادرة. وأعلن مندوب اليمن في الأمم المتحدة عن ترحيب بلاده بكل المبادرات؛ لإنهاء الأزمة في اليمن. ودعا المجتمع الدولي للضغط على الحوثيين للانخراط الحقيقي في عملية السلام.ودعا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف فلاح الحجرف المجتمع الدولي «لتنبي ودعم المبادرة السعودية». وحثّ «كافة الأطراف اليمنية للاستجابة لمبادرة السعودية؛ لتجاوز العقبات القائمة». في السياق نفسه.وأكد البرلمان العربي أن المبادرة السعودية تتضمن خارطة طريق قابلة للتطبيق، وتمثل فرصة ثمينة لحل الأزمة اليمنية بشكل نهائي وشامل. رحب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بالمبادرة السعودية. وثمن «الحرص المستمر للمملكة على أمن واستقرار اليمن والمنطقة والدعم الجاد والعملي للسلام وإنهاء الأزمة اليمنية.ودعا العثيمين «جميع الأطراف للقبول بالمبادرة؛ لوقف نزيف الدم اليمني ومعالجة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية التي يعانيها الشعب اليمني، وإعلاء مصالح الشعب اليمني». بدورها، رحبت السفارة الصينية باليمن بالمبادرة السعودية، لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي.

ورحبت البحرين بالمبادرة السعودية التي وصفتها ب«النبيلة»، معربة عن تطلعها أن تلقى هذه المبادرة تأييداً وترحيباً من كافة الأطراف اليمنية والمجتمع الدولي من أجل إنهاء الحرب وإعادة السلم والأمن إلى اليمن. وقالت وزارة الخارجية البحرينية: إنها تعتز بجهود السعودية في المحافظة على الأمن والسلم والاستقرار الإقليمي، وحماية المصالح العالمية في هذه المنطقة الحيوية الاستراتيجية. كما رحبت قطر بالمبادرة

ودعت الكويت الأطراف اليمنية للتفاعل الإيجابي مع هذه المبادرة، والالتزام التام بها؛ بغية انطلاق المشاورات وصولاً إلى الحل السياسي المنشود وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها. ودعت المجتمع الدولي ‏إلى تحمل مسؤولياته لدعم هذه المبادرة، والسعي لإطلاق العملية السياسية التي تنهي الصراع الدائر في اليمن بما يحفظ للبلد الشقيق أمنه واستقراره ويحقق آمال وتطلعات شعبه.

ومن جانبه، أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الاردني، أيمن الصفدي، عن دعم الأردن الكامل للمبادرة السعودية، وقال الصفدي: إن المبادرة تقدم طرحاً متكاملاً منسجماً مع قرارات الشرعية الدولية للتوصل لاتفاق سياسي شامل ينهي الأزمة اليمنية، ويحمي اليمن، ويوقف معاناة الشعب اليمني ويعزز الأمن والاستقرار الإقليميين.

وأعربت مصر عن ترحيبها بالمبادرة التي أعلنت عنها السعودية، مشيدة بحرص المملكة الصادق والدؤوب على التوصل لتسوية شاملة في اليمن تُنهي أزمته السياسية والإنسانية المُمتدة. ودعت مصر كافة الأطراف اليمنية إلى التجاوب مع المبادرة السعودية بما يحقن دماء الشعب اليمني الشقيق ويدعم جهود إحلال السلام في اليمن. (وكالات)