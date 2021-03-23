شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس المتوقع على الدولة خلال الأيام المقبلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس على الدولة خلال الأيام المقبلة، رطباً وصحواً بوجه عام، مغبرّاً نهاراً غرباً، مع ارتفاع في درجات الحرارة وخاصة نهاراً.

ويكون الطقس الثلاثاء رطباً صباحاً على بعض المناطق الساحلية، وصحواً إلى غائم جزئياً، مع ارتفاع في درجات الحرارة. والرياح: شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة ونشطة أحياناً نهاراً شرقاً، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س. وموج البحر خفيفاً في الخليج العربي ومتوسطاً إلى خفيف في بحر عمان.

ويظل طقس الأربعاء، رطباً صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية، خاصة شمالاً، مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف، وصحواً إلى غائم جزئياً شرقاً مع ارتفاع اخر في درجات الحرارة. والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.. وموج البحر خفيف في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويشهد الخميس، والجمعة والسبت طقساً صحواً بوجه عام، ومُغبرّاً نهاراً غرباً، غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على الساحل الشرقي، مائلاً للحرارة نهاراً. والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س. وموج البحرخفيف في الخليج العربي وفي بحر عمان. (وام)