شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العزيز النعيمي يترأس اجتماع مجلس إدارة «عجمان الإعلامية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد مجلس إدارة «مدينة عجمان الإعلامية الحرة» اجتماعه الأول لسنة 2021 صباح الإثنين بفندق «فيرمونت» عجمان المدينة، برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس المجلس، وحضور الشيخ سلطان بن صقر النعيمي، نائب رئيس المجلس، والأعضاء، ومحمود خليل الهاشمي، المدير التنفيذي للمدينة.

تصدر جدول أعمال الاجتماع عرض للحساب الختامي للمدينة الإعلامية في 31 ديسمبر 2020، واعتماده من مجلس الإدارة. في حين استعرض الهاشمي، تقريراً بشأن الوضع الاقتصادي للمناطق الحرة العالمية في ظل أزمة جائحة «كوفيد 19».

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات التي تعزّز المكانة المنشودة للمدينة الإعلامية وترفع تنافسيتها بين المناطق الحرة الإعلامية المميزة محلياً وإقليمياً، وفق أعلى المعايير القانونية والإدارية، للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية، ورفد الاستثمار في إمارة عجمان والدولة عموماً. (وام)