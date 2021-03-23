شكرا لقرائتكم خبر عن دوام الفصل الثالث تحت مجهر آراء الطلبة والوالدين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد إبراهيم

وضعت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي «تعليم»، مهمة تحديد نوعية الدوام في المدارس الحكومية خلال الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الجاري 2020-2021 تحت مجهر آراء الطلبة وأولياء الأمور، حيث منحتهم فرصة اختيار نوع التعليم الذي يرغبه الأبناء، سواء «الهجين» أو «عن بُعد».

وخاطبت المؤسسة المدارس التي تخضع لإدارتها بملء بيانات الاستطلاع وإرفاقه، من قبل أولياء الأمور في مختلف المراحل الدراسية وإعادته مرة أخرى للمؤسسة، لتحليل بيانات الاستطلاع والوصول للنتائج المقررة.

وتناول الاستطلاع 8 خانات فقط تتضمن، بيانات اسم الطالب والإمارة والصف والمسار التعليمي وهل تم أخذ اللقاح في الأسرة؟ وتحديد نوع التعليم الذي يرغب فيه «الواقعي المدرسي، أم عن بُعد»، وهل يرغب في استخدام الحافلة، «نعم أم لا»، ومدى الرضا عن التعليم «عن بُعد» بين الرضا وعدم الرضا والموقف المحايد.

وتبدأ إجازة الربيع للطلاب، وفقاً للتقويم المسبق والمحدد، يوم الأحد الموافق 28 مارس المقبل وحتى 15 إبريل لجميع المدارس الحكومية والتي تطبق المنهاج الوزاري، على أن تكون العودة للدراسة الأحد الموافق 18 إبريل، أما بالنسبة لبقية المدارس الخاصة التي تطبق مناهج أجنبية، تكون الإجازة إما لمدة 3 أسابيع متصلة بحسب كل إمارة أو أسبوعين متصلين وأسبوع ثالث يتم توزيعه على مدار العام.

كما وستبدأ إجازة الفصل الدراسي الثاني «الربيع» للمعلمين، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 4 إبريل، أي بعد إجازة الطلاب بنحو أسبوع، نظراً لوجود أسبوع تدريب خاص بهم يبدأ من 28 مارس وحتى الأول من إبريل المقبل، يلزم اجتيازه، وسيتم فيه منحهم العديد من المهارات الجديدة التي تتوافق ومتطلبات العمل، وفقاً لقرار المؤسسة.