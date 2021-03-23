شكرا لقرائتكم خبر عن نجاحات في علاج السُمنة المفرطة بمستشفى الجامعة بالشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

كشف «مستشفى الجامعة بالشارقة» عن تحقيق «مركز جراحة السُمنة» التابع له نتائج إيجابية في علاج السُمنة المفرطة لدى المراهقين، والتي تعد مشكلة شائعة ذات تداعيات سلبية على كافة المستويات الشخصية والاجتماعية كونها تؤثر في الصحة النفسية والجسدية للجيل الشاب. ويتبنى المستشفى نهجاً علاجياً متكاملاً عبر استخدام أحدث التقنيات الطبية المتاحة لعلاج السمنة المفرطة، والتي تطال آثارها الجانبية حركة ونمو المراهقين، لا سيّما وأنها في الأغلب ما تكون مصحوبة بداء السكري من النوع الثاني أو أمراض الضغط أو زيادة الدهون في الدم، مؤدية في بعض الأحيان إلى الموت المُفاجئ.

وأوضح الدكتور طارق إبراهيم مهدي، رئيس القسم واستشاري الجراحة العامة وجراحة السُمنة، بأن الدراسة التي قام بها المستشفى ضمّت أكثر من 70 مراهقاً يعانون السُمنة المُفرطة والحادّة، والمصحوبة لدى أغلبهم بتأثيرات شملت داء السكري من النوع الثاني وأمراض الضغط والدهون مع احتمالية عالية لحدوث السكتة التنفسية أثناء النوم، لافتاً إلى أنّ النتائج جاءت مبشّرة على مستوى تخفيض الوزن وعلاج السكري تماماً، مع نسب متفاوتة فيما يتعلق بعلاج الضغط والسكتة التنفسية أثناء النوم.

من جهته، قال الدكتور علي عبيد آل علي، المدير التنفيذي وعضو مجلس الأمناء في المستشفى: «نمضي في المستشفى قدماً في التزامنا بتوفير التخصصات الجراحية الدقيقة لترجمة رسالتنا ورؤيتنا المتمحورة حول ترسيخ موقعنا الرائد إقليمياً كأحد أبرز مزودي الرعاية الطبية الثانوية».