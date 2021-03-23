شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة دبي» تستعرض جهود دور النشر في دعم ثقافة القراءة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت هيئة الصحة بدبي، الإثنين ضمن مشاركتها بفعاليات شهر القراءة الوطني، ندوة افتراضية عبر منصة «تييمز» ناقشت خلالها التحديات والجهود التي تقوم بها دور النشر لدعم ثقافة القراءة في دولة الإمارات.

وشارك في الندوة التي نظمتها إدارة البحوث والدراسات وتحليل البيانات بقطاع الاستراتيجية والتطوير المؤسسي بالهيئة، وأدارها عزيز الزقري، من مكتب إدارة المشاريع بهيئة الصحة، الدكتور عبد العزيز المسلّم مؤسس دار «كلمن»، وصالحة غابش، مؤسسة وصاحبة دار «صديقات»، وتامر سعيد، المدير العام لمجموعة «كلمات»، وإيمان بن شيبة، الرئيسة التنفيذية لدار «سيل».

واستعرض المشاركون في الندوة تجاربهم الثريّة في دعم وتعزيز ثقافة القراءة بين أفراد المجتمع بالإصدارات المتعددة والمتنوعة التي تستهدف أفراد المجتمع بكل فئاته العمرية.

وناقشت الندوة عدداً من المحاور المتعلقة بالتحديات التي تواجه دور النشر ومنها: التحول والتطور الرقمي الذي أدى إلى تراجع الاقبال على شراء الكتاب المطبوع، والنظرة المجتمعية للكتاب على انه ترف وليس أولوية وحاجة ضرورية، وغياب الخطط لشراء واقتناء الكتاب فردياً أو مؤسسياً. فضلاً عن ثقافة الأغلبية في البحث عن المؤلف المشهور، وليس الموضوع، كما هو في الدول المتقدمة. مؤكدين أهمية الكتاب المطبوع إلى جانب الكتاب الإلكتروني الذي لا يغني عن الكتاب المطبوع في جميع الأوقات.

وأشاروا إلى ان النظرة العامة لقطاع النشر على أنه غير ربحي أسهمت بشكل كبير في الحد من الاستثمار فيه، وتهيئته ليكون جاذباً للمواهب الجديدة والمتفرغة للعمل في هذا المجال بما يخدم دور النشر والقرّاء بشكل عام.

تأثير جائحة كوفيد-19

واستعرض المشاركون تأثير جائحة كوفيد-19 وتأثيراتها السلبية في أنشطة دور النشر وجهودها لتعزيز ودعم ثقافة القراءة بين أوساط المجتمع، حيث ألغيت أغلبية المعارض التي تعدّ النوافذ الرئيسية لبيع الكتب. مشيرين إلى المبادرات والحلول التي قامت بها دور النشر وما زالت، ومنها تنظيم الفعاليات الافتراضية والبيع عبرها، وتوفير الخصومات والتوصيل المجاني للكتب والإصدارات المختلفة، والتشجيع المستمر على القراءة وخاصة في ظل الحظر والعزل المنزلي خلال الجائحة.

وأكد المشاركون أهمية اقتناء الكتاب بكل الصيغ المطبوعة والإلكترونية والصوتية، كونه مصدراً مهم للمعرفة، مطالبين بأن يكون الكتاب المطبوع مادة للتهادي بين أفراد المجتمع.

وأشادوا بالمبادرات التي تنفذها الهيئة خلال شهر القراءة، ودور ذلك في تعزيز ثقافة القراءة بين موظفيها والمجتمع بشكل عام. مطالبين بمساهمة الدوائر والمؤسسات الحكومية في دعم دور النشر بشراء الكتب بخصومات مجزية لموظفيها.

وفي نهاية الجلسة توجه خالد الجلاف، مدير إدارة البحوث والدراسات وتحليل البيانات، بالشكر للمشاركين، وإثرائهم لمحاور الجلسة.

ووزّعت بهذه المناسبة كتب هدايا لمسؤولي الهيئة.