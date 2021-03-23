إطلاق نار في أحد المراكز التجارية بولاية كولورادو الأمريكية

الشارقة - اميمة ياسر - أفادت وسائل إعلام أمريكية عن حادث إطلاق نار في أحد المراكز التجارية في مدينة بولدر بولاية كولورادو، فيما وجهت الشرطة الأمريكية دعوات إلى الابتعاد عن المنطقة.

ولم يتضح عدد الأشخاص الذين أصيبوا في ما وصفته الشرطة بحالة إطلاق نار نشطة في King Soopers، وهو محل بقالة في Table Mesa.

من جانبها حذرت الشرطة الأمريكية في بيان لها على تويتر قائلة: يوجد مطلق نار نشط في محلات (كينج سوبرز)، نحذر السكان من الاقتراب من هذه المنطقة.

وأظهر شريط فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الشرطة تحيط بالمبنى حيث يمكن سماع شخص ما عبر مكبر الصوت يقول: "هذا هو قسم شرطة بولدر ... اخرجوا وأيديكم مرفوعة".

وقد تداول رواد موقع "تويتر" صورة تظهر إلقاء القبض على أحد المشتبه بهم.