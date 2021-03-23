شكرا لقرائتكم خبر عن تربية الخيول والمزارع السمكية تخضع لقانون الاستثمار .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار، وذلك دون الإخلال بالضوابط المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المُنظمة لهذه الأنشطة.

وجاء من ضمن القطاعات الاستثمارية قطاع الزراعة والإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى، ويشمل المشروعات الآتية:

1- استصلاح واستزراع الأراضى البور أو الصحراوية، ومنها:

أ) استصلاح وتجهيز الأراضى بالمرافق الأساسية التى تجعلها قابلة للاستزراع

ب) استزراع الأراضى المستصلحة

ويُشترط فى الحالتين أن تكون الأراضى مخصصة لأغراض الاستصلاح والاستزراع، وأن تستخدم طرق الرى الحديثة فى الاستزراع وليس الرى بطريق الغمر

2- الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى، ومنه:

أ) تربية جميع أنواع الحيوانات، سواء كان ذلك لإنتاج السلالات أو الألبان أو التسمين أو اللحوم

ب) تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لإنتاج السلالات أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين واللحوم

جـ) تربية الخيول

د) المزارع السمكية

3- الهندسة الوراثية فى المجالات النباتية والحيوانية