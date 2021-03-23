الاتحاد الأوروبي: رغبة في بناء أفضل العلاقات مع تركيا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 23 مارس 2021 01:10 صباحاً - منذ 17 دقيقة

أكد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن التكتل “يرغب في بناء أفضل العلاقات مع تركيا”.

ولفت بوريل عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل إلى “حدوث تطورات إيجابية وأخرى سلبية في الفترة الأخيرة”، موضحاً أن “الاتحاد سيتابع مواقف تركيا حتى الصيف”.

وأشار إلى أن العلاقات مع تركيا كانت من بين المواضيع الرئيسية التي ناقشها الوزراء خلال اجتماعهم. وأكد رغبة الجانب الأوروبي في بناء أفضل العلاقات مع البلد الجار تركيا، مع الدفاع عن مصالح الاتحاد الأوروبي في الوقت نفسه.

وأشار إلى أنه سيتم تناول الموضوع في قمة زعماء الاتحاد الأوروبي المرتقبة يومي 25 و26 آذار الحالي.

ولفت بوريل إلى أن “المفوضية الأوروبية أعدت تقريرا سيعرض على القادة، يتضمن توصيات (بشأن العلاقات مع تركيا) وأن الوزراء أدرجوا بعض التقييمات الإضافية”.

وأكد تلقي الاتحاد “إشارات إيجابية” من تركيا في الآونة الأخيرة. وأضاف أنه “رغم خفض التوتر شرقي المتوسط (بين تركيا واليونان) إلا أن الوضع لا يزال هشاً”.