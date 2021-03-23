قتلى ودمار إثر حريق ضخم في مخيم للاجئين الروهينجا جنوب بنغلادش

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 23 مارس 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعة واحدة

اندلع حريق ضخم في مخيم للاجئين الروهينجا في جنوب بنغلادش اليوم الاثنين ودمر آلاف المساكن وقتل عددا من الأشخاص.

وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لويز دونوفان: “شركاء لنا في الإغاثة الإنسانية حشدوا مئات المتطوعين من مخيمات مجاورة لدعم الجهود (المبذولة) وكذلك مركبات إجلاء ومعدات. الجهود جارية لإقامة عوازل حريق لمنع امتداد النيران إلى مخيمات أخرى”.

وأضحت أنه “حتى الآن النار امتدت إلى ملاجئ ومراكز صحية ومراكز توزيع ومنشآت أخرى”.