توقعات بانكماش الاقتصاد الألماني بسبب قيود كورونا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 23 مارس 2021 01:10 صباحاً - من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الألماني انكماشا حادا في الربع الحالي مع تضرر قطاع الخدمات من قيود مكافحة الجائحة مع امتداد التباطؤ إلى قطاع البناء المزدهر.

وفي أحدث تقرير شهري نشره موقع “فوربس”، يبدو أن البنك المركزي تخلى عن توقعاته لتعاف في الربيع وتغاضى عن الإشارة لحملة التطعيم باعتبارها عاملا محفزا، وذلك في الوقت التي تمر فيه بصعوبات بسبب تأخر في التسليمات وتقارير عن آثار جانبية محتملة.

,أضاف “بوندسبنك” أنّ “إجراءات احتواء الجائحة أكثر صرامة في المتوسط في الربع الحالي منها في الربع السابق… لذا من المرجح أن ينخفض الناتج الاقتصادي في الربع الأول من 2021 بشدة… لاسيما في قطاع الخدمات الشديد الاعتماد على التواصل”.

أشار المركزي الألماني، إلى أن ضريبة المبيعات التي خُفضت مؤقتا العام الماضي، ساهمت على الأرجح في تراجع كبير في عمليات البناء في يناير/ كانون الثاني.

وأظهرت وثيقة الاثنين، أن ألمانيا من المنتظر أن تواصل عجزا ضخما في الإنفاق في ظل جائحة كوفيد-19 مع ميزانية تكميلية تمول بالدين تبلغ نحو 60 مليار يورو (71,6 مليار دولار) للعام الحالي ومسودة ميزانية للعام 2022 بدين جديد صاف 81.5 مليار يورو (97,25 مليار دولار).

وتدفع خطط وزارة المالية للميزانية الاقتراض الجديد المرتبط بالجائحة إلى مستوى قياسي مرتفع عند 240 مليار يورو (286,38 مليار دولار) هذا العام في أعقاب 130 مليار يورو (155,13 مليار دولار) في 2020 . ويعني هذا أن مجمل صافي الدين المرتبط بالجائحة في ألمانيا قد يتجاوز 450 مليار يورو (536,97 مليار دولار) في الفترة من 2020 إلى 2022 .

وقد هبط الإنتاج الصناعي في أول شهر في العام، لكن الطلبيات كانت قوية وزادت الصادرات من السلع.

وتدرس ألمانيا إخضاع جميع العائدين من الخارج لحجر صحي واختبارات كوفيد-19، بعد أن قفزت معدلات الإصابة فوق المستوى الذي يمكن أن تستوعبه المستشفيات.

ونما اقتصاد ألمانيا بأعلى من التوقعات، حيث سجل إجمالي الناتج المحلي نموًا بلغ 0.3% خلال الربع الأخير من عام 2020 مقارنة بالربع السابق له ، على الرغم من القيود الجديدة المفروضة لمكافحة وباء كوفيد-19، بحسب مكتب الإحصاء الألماني.

وقد تراجع إجمالي الناتج المحلي الألماني السنوي 4.9% بنهاية عام 2020 مقارنة بعام 2019 بسبب عواقب الأزمة الصحية، بعد تقديرات أولى أدنى 0.1%.

وانتعشت الصادرات نحو +4.5%، المحرك التقليدي للاقتصاد الوطني، وإقدام الشركات على إعادة تشكيل مخزونها، كما سجلت ألمانيا عجزا في ميزانية العام 2020 قدره 139.6 مليار يورو (169.58 مليار دولار) لمجمل الإدارات العامة، ما يعتبر أقل من التوقعات الأساسية البالغة 158.2 مليار يورو (192.17 مليار دولار).

وتوقعت ألمانيا عودة اقتصادها لمستوى ما قبل كوفيد-19 بحلول منتصف عام 2022، وفق وثيقة أعدتها وزارة الاقتصاد الألمانية في يناير/ كانون الثاني.

يتوقع مصرف “KfW” تراجع إجمالي الناتج المحلي الألماني بنسبة تراوح بين -1.5 و-3% خلال الفترة الممتدة بين يناير/كانون الثاني ومارس/ آذار 2021.

يشار إلى أن واردات ألمانيا من النفط الخام في 2020 تراجعت نحو 3.4%، بسبب تضرر الأنشطة الصناعية جراء جائحة كوفيد-19 وإجراءات العزل العام المرتبطة بها.