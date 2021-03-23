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بريطانيا ترحب بمبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 55 ثانية - 1:18 صباحًا, 23 مارس 2021 م

رحبت بريطانيا اليوم بمبادرة المملكة العربية لإنهاء الأزمة في اليمن والتوصل لحل سياسي شامل.
وقال وزير الخارجية البريطانية دومينيك راب في تصريح له اليوم إن وقف إطلاق النار في اليمن والعمل على تخفيف القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية أمران ضروريان.
وشدد راب على أنه يجب على الحوثيين أن يتخذوا خطوات مماثلة نحو السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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