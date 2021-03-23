بريطانيا ترحب بمبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل

رحبت بريطانيا اليوم بمبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن والتوصل لحل سياسي شامل.

وقال وزير الخارجية البريطانية دومينيك راب في تصريح له اليوم إن وقف إطلاق النار في اليمن والعمل على تخفيف القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية أمران ضروريان.

وشدد راب على أنه يجب على الحوثيين أن يتخذوا خطوات مماثلة نحو السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني.