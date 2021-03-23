شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يسجل أعلى حصيلة يومية لوفيات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الصحة الأردنية إن المملكة سجلت 109 وفيات جديدة بفيروس كورونا أمس الاثنين، في أعلى حصيلة وفيات يومية منذ بدء ظهور الجائحة بها قبل نحو عام.

وأعلنت الوزارة أيضا تسجيل 9269 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 544724، فضلا عن 5985 وفاة.

وقالت الحكومة إن 3277 مريضا بكوفيد-19 يعالجون بالمستشفيات، وهي تواجه أزمة مع وصول بعض المستشفيات إلى الطاقة القصوى لا سيما في العاصمة عمان وضواحيها حيث يعيش أكثر من أربعة ملايين نسمة.