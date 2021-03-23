شكرا لقرائتكم خبر عن «غوتيريش» يؤكد دعمه لمبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن ترحيبه، بمبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية، والتزامها مع الحكومة اليمنية الشرعية بوقف إطلاق النار في اليمن.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه أمس مع مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، بشأن الوضع في اليمن.

وأكد غوتيريش خلال الاتصال، دعمه لمبادرة المملكة والتوصل إلى حلّ سياسي شامل، مفيداً أن هذه المبادرة تتوافق مع مبادرات الأمم المتحدة وجهودها في هذا الجانب.