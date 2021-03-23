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الشرطة الأمريكية تتعامل مع حادث إطلاق نار بأحد المتاجر في ولاية كولورادو

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الشرطة الأمريكية، مساء الإثنين، أنها تتعامل مع حادث إطلاق بأحد المتاجر في ولاية كولورادو، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

والثلاثاء الماضي، قتل 8 أشخاص، بإطلاق نار في ثلاثة مراكز تدليك مختلفة في ولاية جورجيا الأمريكية وجرى توقيف شاب يبلغ 21 عاما يشتبه أنه على علاقة بهذه الجرائم.

ونقل موقع "أتلانتا جورنال-كونستتيوشن" عن شرطة مقاطعة شيروكي أن أربعة أشخاص قتلوا بإطلاق نار في مركز "يونغز آيجان مساج" للتدليك بالقرب من آكورث، إحدى ضواحي مدينة أتلانتا في ولاية جورجيا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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