عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السودان يدعو إثيوبيا لقبول الوساطة الرباعية لحل أزمة سد النهضة

الثلاثاء 23 مارس 2021

الخليج 365

دعا وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، اليوم الإثنين، إثيوبيا إلى القبول بمقترح السودان الداعي لتوسيع مظلة الوساطة بشأن سد النهضة، وذلك عبر ضم الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي إلى جانب الاتحاد الإفريقي، فيما عُرف بـ“الوساطة الرباعية“.



واتفقت مصر مع مقترح السودان وأكدت دعمه، لكن إثيوبيا أعلنت رفضها القاطع لقبول الوساطة الرباعية، وتمسكت بوساطة الاتحاد الإفريقي في القضية دون غيره.

وأبدى الوزير السوداني، في كلمة له في الاحتفال باليوم العالمي للمياه بالخرطوم اليوم الإثنين، استغرابه من الموقف الإثيوبي الرافض للوساطة الرباعية، مشيرًا إلى أن أديس ابابا ليست لديها حجة مُقنعة لرفض المقترح.

وقال عباس: إن وزارة الري تعمل وفق استراتيجية عملية لتقييم المياه ومواردها، التي من بينها الدعوة للاستفادة من المياه العابرة عبر مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، بين دول إثيوبيا والسودان ومصر، بالتعاون الإقليمي في إنتاج الكهرباء والري.

وأضاف أن مفاوضات سد النهضة ظلت تراوح مكانها منذ فترة بسبب منهجية التفاوض، مبينًا أن السودان ظل ومنذ فترة يطالب بمنح خبراء الاتحاد الإفريقي دورًا أكبر في تسهيل التوصل لاتفاق ملزم وقانوني.

وحذّر عباس من أي خطوة أحادية للملء الثاني لسد النهضة تهدد حياة أكثر من 20 مليون سوداني على ضفاف النيل الأزرق، وتهدد خزان ”الروصيرص“ وكل المنشآت على النيل.

وشدد المسؤول السوداني على أن ”هذا أمر غير مقبول إطلاقا للسودان“، مؤكدًا ”أن سد النهضة يجب ألا يكون مهددًا لأمن الإقليم، وإنما يجب ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ محلا للتعاون ﻭتبادل المنافع، ﻭﺣﺴﻦ الجوار، على حد تعبيره.