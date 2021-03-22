البرلمان العربي يعلن تأييده لمبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية

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أعرب البرلمان العربي عن تأييده الكامل للمبادرة التي أعلنتها المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل إلى حلّ سياسي شامل، مثمناً الجهود المُخلصة والمُقدرة التي تقوم بها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.

وقال رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي في بيان له اليوم: إن هذه المبادرة تعكس الدور الريادي للمملكة وجهودها المستمرة لاستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة والتخفيف من المعاناة اليومية للشعب اليمني، مشيراً إلى أن مبادرة المملكة العربية السعودية تتضمن خارطة طريق واضحة ومفردات عملية ومحددة قابلة للتطبيق، وتمثل فرصة ثمينة لحلّ الأزمة اليمنية بشكل نهائي وشامل.